Внесение изменений в некоторые законы Украины: что нужно знать

Верховная Рада приняла законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины" во втором чтении. Стало известно, за что проголосовали депутаты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что изменится

1. Облачные услуги

Украина сможет размещать свои IT-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усилит, откроет доступ к разведданным партнерам и уменьшит количество объектов критической инфраструктуры.

2. Оберег

Законопроект усовершенствует взаимодействие между реестрами и расширит перечень сведений о военнообязанных. Это позволит наполнить Оберег по упрощенной процедуре: без лишней бюрократии. А гражданам не нужно будет собирать кучу документов для ТЦК: например, информация об обучении на дневной форме или данные об инвалидности уже будут в реестре.

3. Электронный кабинет военнообязанного

Граждане смогут вносить изменения в свои персональные данные. К примеру, дополнить информацию об образовании или знании иностранных языков.

4. УБД

Военные смогут подавать электронное заявление о получении статуса участника боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего Защитника. Но в случае невозможности воинской части предоставить сведения – комиссия будет оставаться.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации на заседании 6 февраля. Перед этими выходными, 20-21 января, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрит предложения и замечания к законопроекту.

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