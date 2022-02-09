Внеуставные отношения и нарушения доступа к оружию: первые выводы расследования стрельбы на "Южмаше"

Госпитализированные военнослужащие поправляются. Часть из них уже выписана из реанимации.
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин проинформировал о продвижении в служебном расследовании относительно стрельбы на "Южмаше", во время которой 20-летний Артемий Рябчук расстрелял военнослужащих.
"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", — написал он на странице в Facebook.
Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела, которые до сих пор неизвестны. Их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.
"Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за запиранием ставницы для оружия, которая должна была быть надлежащим образом закрыта. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", — отчитался он.
В то же время замминистра сообщил, что госпитализированные военнослужащие поправляются. Часть из них уже выписана из реанимации.
"Уже в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада", — резюмировал Енин.
Напомним:
В больнице имени Мечникова в Днепре находятся четверо нацгвардейцев, которых ранил 20-летний срочник Артемий Рябчук. Двое из них готовятся к выписке. Самые тяжелые раненые уже могут говорить и рассказали ТСН.ua подробности той кровавой ночи.
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