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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Внезапная смерть бывшего начальника полиции: что выяснили правоохранители

Для установления причины смерти 44-летнего мужчины, занимавшего высокие должности в органах МВД, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Полиция

Полиция / © УНИАН

В Полтавской области правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти 44-летнего бывшего сотрудника полиции, который, по предварительным данным, мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

По информации правоохранительных органов, 16 июля около 10:40 в полицию поступило сообщение о смерти мужчины по месту его проживания в Карловской общине Полтавского района.

В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что погибший является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

«По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить в результате самоубийства. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

По информации источников издания «Суспільне», погибшим является бывший заместитель начальника полиции Полтавской и Харьковской областей, а также бывший руководитель полиции Сумской области Сергей Чиж.

Сергей Чиж — что известно о погибшем бывшем сотруднике правоохранительных органов

Сергей Чиж начал службу в органах внутренних дел в 2000 году в качестве следователя Оржицкого райотдела милиции. Впоследствии занимал руководящие должности в Карловском райотделе и следственном управлении полиции Полтавской области.

В 2015 году он стал заместителем начальника ГУ Нацполиции в Полтавской области, с 2017 года работал заместителем начальника полиции Харьковской области, а в 2021 году возглавил полицию Сумской области.

Его последней должностью была должность начальника отдела Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, которую он покинул в марте 2026 года.

Напомним, ранее в Запорожской области был обнаружен мертвым командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников, у которого было огнестрельное ранение. Обстоятельства его гибели выясняют правоохранительные органы.

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Дата публикации
Количество просмотров
589
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