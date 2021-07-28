Внезапно начались роды: в поезде "Киев-Ужгород" родился ребенок

У женщины родился сын.

В поезде "Киев-Ужгород" у женщины внезапно начались роды. На железнодорожной станции в Тернополе ей вызвали медиков.

Об этом сообщает "Тернополь-1".

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Известно, что инцидент произошел в 1 ночи 25 июля. Проводники сообщили диспетчеров Тернопольского железнодорожного вокзала о том, что в поезде рожает женщина. Те же вызвали медиков.

Медики зашли в купейный вагон и предоставили роженицы необходимую помощь. Затем ее госпитализировали в областной перинатальный центр. Там информацию об этом подтвердили. Известно, что у женщины родился сын.

Напомним, под Харьковом женщина родила в "скорой".

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