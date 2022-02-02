Внезапно остановилось сердце: в Ровенской области умерла ученица 4 класса

Девочку вспоминают, как хорошего, веселого и дружелюбного ребенка.

В Ровенской области умерла ученица 4 класса. Местные жители сообщают, что у ребенка остановилось сердце.

Об этом в Facebook сообщила специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкой территориальной громады Светлана Постоева.

Чиновница рассказала, что девочка училась в 4 классе Людинского ЗЗСО им. К. Хомич Высоцкого сельского совета. Девочку вспоминают, как хорошего, веселого и дружелюбного ребенка.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни — хоронить своего ребенка", — написала Светлана Постоева.

Известно, что в семья, в которой произошла трагедия, воспитывает еще одного ребенка это – сестра-близнец покойной.

В комментарии к сообщению работница Людинского ЗЗСО им. К. Хомич Мария П. написала, что у ребенка внезапно остановилось сердце.

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