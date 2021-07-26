Внезапно посинела и начались судороги: в Днепре неравнодушные спасали женщину, которая потеряла сознание

Внезапно посинела и начались судороги: в Днепре неравнодушные спасали женщину, которая потеряла сознание

Женщину после того, как ей оказали помощь неравнодушные горожане, забрала скорая.

В Днепре женщине, которая шла по улице, внезапно стало плохо и она потеряла сознание. Ее заметили прохожие и бросились оказывать домедицинскую помощь.

Об этом сообщает в соцсети Оксана Короленко.

Инцидент произошел вблизи супермаркета в Днепре на Донецком шоссе.

"Женщина потеряла сознание и моментально стала синеть, и начались судороги. Очевидцы бросились в ближайшую аптеку, выбежала девочка фармацевт, женщину занесли в аптеку, сотрудники аптеки предоставили всю необходимую первую медицинскую помощь и до приезда скорой женщина уже была более менее в стабильном состоянии и в сознания ", — рассказала Оксана Короленко.

Женщина поблагодарила за неравнодушие прохожих и работников аптеки, которые помогли пострадавшей.

Напомним, что Запорожье неравнодушные спасли 2-летнюю девочку, которая едва не выпала со второго этажа. Ребенок пошел искать маму сквозь приоткрытое окно.

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