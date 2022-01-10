Внезапно потерял сознание: в Днепре за рулем маршрутки с пассажирами умер водитель

Внезапно потерял сознание: в Днепре за рулем маршрутки с пассажирами умер водитель

Медики только констатировали смерть мужчины.

В Днепре за рулем маршрутки, в которой находились пассажиры, скончался водитель. Мужчине стало плохо и он внезапно потерял сознание.

Об этом сообщает "Репортер".

В Днепре на улице Производственная при работе на маршруте внезапно скончался водитель маршрутки. В салоне находились пассажиры.

Известно, что водителю было 54 года. По словам пассажира, мужчине неожиданно стало плохо за рулем. Он успел совершить экстренное торможение, после чего потерял сознание.

Очевидцы вызвали медиков, а по приезду те только констатировали смерть маршрутчика.

Причины смерти мужчины установит экспертиза.

Напомним, что Днепр водитель маршрутки не почистил лобовое стекло ото льда и снега и ехал по маршруту, глядя в очищенную щель перед собой.

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