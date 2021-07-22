Внезапно потеряли сознание: двое мужчин погибли в колодце в Черкасской области

Мужчин пытались реанимировать, однако они умерли.
В городе Монастырище Черкасской области во время ремонта канализационного коллектора погибли двое мужчин.
Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.
Трагедия произошла на улице Соборной. По данным правоохранителей, коммунальщики проводили плановые обходы канализационной сети. Находясь в колодце на глубине 4 метров, мужчины внезапно потеряли сознание. На место происшествия прибыли медики, спасатели и полиция. Коммунальщиков достали с колодца и пытались реанимировать, однако они умерли.
Личности погибших установили, это — 47 и 57-летние жители г. Монастырище. В полиции открыли производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.
Напомним, в Киеве женщина ночь просидела в канализационном люке.