Внезапно стала тяжело дышать: стали известны обстоятельства смерти 21-летней студентки из Украины в Польше

Девушку пытались реанимировать, но безрезультатно.

В Польше внезапно скончалась 21-летняя студентка из Украины Алена Коваль. Девушке внезапно стало плохо в общежитии и спасти ее не смогли.

Об этом сообщает 0352.

Девушка с друзьями отдыхала в общежитии, когда ей вдруг стало плохо и стало трудно дышать. Она пошла в свою комнату, но ее подруги забеспокоились и пошли посмотреть, как она. Увидев, что девушка едва живая, они пытались ее реанимировать и вызвали скорую. Медики, прибывшие на вызов, продолжили проводить реанимационные мероприятия, но спасти студентку не смогли.

О смерти Алены Коваль в соцсети сообщила ее подруга Ульяна Василюк.

"С грустью сообщаем, что наша родная и дорогая девочка Алена Коваль ушла из жизни 13 июля 2021. Студентка 3 года на факультете Английский в туризме филологического отдела Университета Опольского. Жизнь такой юной и положительной, искренней и доброй девочки оборвалась слишком рано ...", — написала Ульяна.

Девушка организовала сбор средств для перевозки тела подруги в Украину. Утром, 16 июля, с ней в Польше простились ее друзья и одногруппники.



Официальная причина смерти еще неизвестна, поскольку некоторые экспертизы еще не закончены.

Напомним, что в Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории центра "Лидо", утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми.

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