Внезапно стало плохо в воде: на одесском пляже умер 68-летний мужчина

Обстоятельства смерти мужчины устанавливает полиция.

В Одессе на одном из пляжей Аркадии у пирса умер пожилой мужчина, которому внезапно стало плохо в воде. Точные причины гибели отдыхающего будет устанавливать следствие.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Известно, что в 68-летнего горожанина ухудшилось самочувствие на одном из пляжей Аркадии в воде. Мужчину заметили спасатели и немедленно начали оказывать ему домедицинскую помощь.

На место также вызвали "скорую". Усилия спасателей, к сожалению, оказались напрасными. Медики, приехавшие на констатировали смерть одессита.

Причина смерти пока не сообщается, оно будет установлено во время проведения досудебного расследования. Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений предварительно по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть".

Как сообщалось, в Украине с начала 2021 года на водоемах уже погибли 808 человек. Только с начала июля утонуло 265 украинцев, в том числе 36 детей. Преимущественно причиной трагедии является купание в нетрезвом или в не оборудованных для этого местах.

Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.

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