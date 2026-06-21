Внезапно умер харьковский блогер Денчик: что известно о трагедии

Внезапно умер харьковский блогер Денчик

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В воскресенье, 21 июня, внезапно ушел из жизни известный харьковский певец и блогер Денис Опара, более знакомый аудитории под псевдонимами в соцсетях Oparadenchik или syperden.

Об этом сообщают в соцсетях.

Умер блогер Денчик: что стало причиной смерти

По предварительной информации, появившейся в социальных сетях, причиной смерти блогера стала двусторонняя пневмония. О дате и месте похорон близкие обещают сообщить позже.

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«Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память».

Денис Опара приобрел широкую популярность благодаря своему творчеству в интернете. Его уличные выступления и меткие парадоксальные фразы быстро становились вирусными, собирали миллионы лайков и даже входили в бытовую речь.

Блогера Денчика киевляне могли видеть на Крещатике, где он любил танцевать у входа в метро. Там блогер начал свою деятельность и стал популярным.

Впоследствии он начал снимать юмористические ролики, рассказывать истории о собственной жизни. Зимой 2026 года жизнь блогера претерпела изменения. После возвращения из ночного клуба Дениса мобилизовали.

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Блогер принял присягу и начал служить в ВСУ.

«Хочу подчеркнуть, что я буду верно служить украинскому народу. Я уже принял присягу, все хорошо. Держимся, братья и сестры», — сказал Денис в своем видеообращении после мобилизации.

Гибель украинских военных: последние новости

Напомним, в результате авиакатастрофы бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации в Хмельницкой области погиб 23-летний штурман, старший лейтенант Богдан Бабенко.

О защитнике, погибшем 16 июня, рассказал городской голова Богодухова Владимир Белый, выразив глубокие соболезнования родителям воина, для которых он был единственным сыном и величайшей гордостью.

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Богдан Бабенко с детства мечтал защищать родную землю. Он учился в Богодуховском лицее №3, впоследствии окончил Государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Слобожанский», а затем — Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Парень искренне верил в победу Украины и сознательно избрал путь воина по зову сердца.

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