Внезапно выбежал и лег на колею: в Ровенской области поезд сбил подростка

Внезапно выбежал и лег на колею: в Ровенской области поезд сбил подростка

По словам машиниста, подросток не реагировал на сигнал и просто лег на колею.

В Дубне Ровенской области поезд сбил 17-летнего подростка. Погибшим оказался учащийся одного из местных профтехучилищ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Событие произошло вчера, 23 января, в 20:10 вблизи железнодорожной станции города Дубно. Скоростной поезд сообщением "Львов-Киев" сбил парня. Об этом в полицию сообщили очевидцы происшествия.

Правоохранители выяснили, что, несмотря на поданные звуковые сигналы и экстренное торможение, машинисту поезда избежать наезда на неизвестного не удалось. По словам его помощника, приближаясь к мужчине, который находился на соседнем пути, тот внезапно выбежал и лег под поезд.

Погибшим оказался 17-летний дубенчанин, учащийся одного из профтехучилищ. Предсмертная записка при нем обнаружена не была.

"В пределах уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Известно, что он проживал с матерью, старшим братом и отчимом. Явных конфликтов в семье не возникало, в учебном заведении характеризовался посредственно. В тот день он отдыхал с друзьями, после чего около 17: 30 должен возвращаться домой", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Одесской области грузовой поезд сбил женщину. В результате чего потерпевшая погибла на месте.

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