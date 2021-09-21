Внезапно выбежал: на трассе Киев-Чоп погиб 29-летний мужчина (фото)

Пешеход перебегал дорогу в запрещенном месте.

Вблизи села Горбакив Ровенской области, на трассе Киев-Чоп, 20 сентября в ДТП погиб 29-летний мужчина.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Авария произошла в 22:00. Следствие установило, что автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был 29-летний житель Ивано-Франковской области, сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещенном месте. От полученных травм пострадавший скончался. Личность погибшего установили. Это — 29-летний житель села Сапожин Ровенской области. Водитель автомобиля пояснил, что пешеход внезапно выбежал на трассу и он не успел затормозить.

На месте аварии работали следователи. В полиции открыли производство по части 2 статьи 286 УК Украины.

Напомним, суд вынес приговор водителю за ДТП в Луцке, в котором погиб 9-летний мальчик.

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