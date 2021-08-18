Внезапно выехал навстречу: в Одесской области рейсовый автобус насмерть сбил велосипедиста (фото)

Мужчина скончался на месте аварии.

В Измаильском районе 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По словам 58-летнего водителя автобуса, он не заметил велосипедиста, который внезапно выехал ему навстречу.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека). Продолжается следствие.

facebook/Полиция Одесской области

Напомним, в Киеве пьяный мужчина толкнул велосипедиста под грузовик.

А в Ровенской области от грузовика во время движения отлетело колесо, которое убило 30-летнего пешехода.

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