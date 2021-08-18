Внезапно выехал навстречу: в Одесской области рейсовый автобус насмерть сбил велосипедиста (фото)

Мужчина скончался на месте аварии.
В Измаильском районе 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По словам 58-летнего водителя автобуса, он не заметил велосипедиста, который внезапно выехал ему навстречу.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека). Продолжается следствие.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина толкнул велосипедиста под грузовик.
А в Ровенской области от грузовика во время движения отлетело колесо, которое убило 30-летнего пешехода.