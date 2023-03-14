Внезапно выпрыгнул на ходу из автомобиля скорой – на Днепропетровщине погиб военный

Военнослужащий погиб на месте от травм головы.

В ночь на 13 марта на трассе Днепр-Павлоград, неподалеку с. Знаменовка (Дпепропетровская область) из автомобиля скорой на ходу выпрыгнул 38-летний военнослужащий. Мужчина ударился головой и скончался на месте.

Об этом сообщило местное издание "Репортер Днепр".

Как пишет издание, на "скорой" везли троих раненых в военный госпиталь в Днепр.

Врачи предполагают, что при падении военный мог получить перелом основания черепа. В госпиталь его везли с травмой ноги.

На место вызвали скорую, констатировавшую смерть, и следователя по ДТП.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области журналистам "24 канала" подтвердили смерть военного. Следователи проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагического события.

Напомним, под Бахмутом военный с контузией несколько километров нес тело погибшей жены на руках.

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