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Внезапно выпрыгнул на ходу из автомобиля скорой – на Днепропетровщине погиб военный

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
1 мин
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Внезапно выпрыгнул на ходу из автомобиля скорой – на Днепропетровщине погиб военный

Фото: konkurent.ua

Военнослужащий погиб на месте от травм головы.

В ночь на 13 марта на трассе Днепр-Павлоград, неподалеку с. Знаменовка (Дпепропетровская область) из автомобиля скорой на ходу выпрыгнул 38-летний военнослужащий. Мужчина ударился головой и скончался на месте.

Об этом сообщило местное издание "Репортер Днепр".

Как пишет издание, на "скорой" везли троих раненых в военный госпиталь в Днепр.

Врачи предполагают, что при падении военный мог получить перелом основания черепа. В госпиталь его везли с травмой ноги.

На место вызвали скорую, констатировавшую смерть, и следователя по ДТП.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области журналистам "24 канала" подтвердили смерть военного. Следователи проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагического события.

Напомним, под Бахмутом военный с контузией несколько километров нес тело погибшей жены на руках.

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Дата публикации
Просмотры
642
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