Внезапно выросла платежка за коммуналку: какая ошибка со счетчиком может привести к переплате

Платёжки

Реклама

Если прибор учета неисправен, не прошел необходимую поверку или потребитель своевременно не передал его показатели, поставщик может определять объем потребленной услуги по другому порядку. В результате сумма в счете способна заметно отличаться от привычной.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Реклама

Почему платежка может возрасти без повышения тарифа

Счетчики используются для определения фактического объема потребления воды, газа, электроэнергии или тепла. В то же время, для расчетов прибор должен быть исправным и отвечать установленным требованиям.

Реклама

Если потребитель не передает показатели, у поставщика нет актуальных данных о фактическом потреблении. В таком случае объем услуги определяется в соответствии с правилами, предусмотренными для конкретного вида коммунальной услуги.

Поэтому даже в квартире, где никто не проживает, следует регулярно передавать показатели, если это предусмотрено для соответствующей услуги.

Что будет, если счетчик не прошел поверку

Поверка необходима для подтверждения пригодности прибора для дальнейшей эксплуатации. Статус счетчика может повлиять на то, каким способом поставщик будет рассчитывать объем потребленной услуги.

Срок последующей поверки зависит от конкретного прибора. Его можно проверить в паспорте счетчика, документах о предварительной поверке или уточнить у поставщика.

Реклама

В то же время, не стоит сразу соглашаться на оплату поверки. Сначала нужно выяснить, кто именно в соответствии с законодательством должен оплачивать данную процедуру для конкретного типа счетчика.

Что делать, если сумма в платежке резко выросла

Прежде всего стоит:

сравнить фактические показатели счетчика с указанными в платежке;

проверить дату последней поверки прибора;

пересмотреть показатели и начисления в предыдущие месяцы;

выяснить у поставщика, по какой формуле и на основании каких данных произведен расчет.

Если показатели платежа не соответствуют фактическим, потребитель может обратиться к поставщику и попросить проверить правильность начислений.

Перерасчет также может быть возможен, если коммунальная услуга не предоставлена, предоставлена не в полном объеме или ее качество не отвечало установленным требованиям.

Реклама

Как не переплачивать за коммунальные услуги

Чтобы избежать неожиданных сумм в платежках, следует своевременно передавать показатели счетчиков, следить за сроками их поверки и хранить документы на приборы.

Так что резкое увеличение счета не обязательно означает изменение тарифа. Прежде всего следует проверить показатели, исправность и статус счетчика, а также способ, по которому поставщик произвел начисление.

Ранее украинец рассказал, как ему удалось почти вдвое снизить затраты на электроэнергию благодаря бойлеру. Он использует двухзонный тариф и с помощью разумной Wi-Fi розетки настроил автоматическое включение бойлера преимущественно в часы действия ночного тарифа. В результате его ежемесячный платеж сократился с 900 до 473 грн — примерно на 427 грн, или более чем на 5 тысяч грн в год.

Новости партнеров

Новости партнеров