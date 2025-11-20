- Дата публикации
Внезапное потепление в Украине: синоптикиня назвала области, где будет +20
21 ноября в большинстве областей Украины ожидается потепление. На юге и в центре до +18 и в Херсонской области до +20 градусов.
21 ноября в Украине ожидается заметное потепление. По ее словам, на большинстве территории температура воздуха повысится до +9…+14°C.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
На юге и кое-где в центре страны ожидаются +12…+18°C, а в Крыму и Херсонской области термометры покажут до +20°C.
В северных областях температура вырастет до +8…+12°C, что значительно выше сегодняшних +3…+7°C.
В то же время на западе страны сохранится прохладная погода – +2…+7°C.
Осадки прогнозируются в разных регионах по-разному: на севере и центре ожидаются дожди, на западе - дождь с мокрым снегом, на юге и востоке - без существенных осадков.
В Киеве завтра также потеплеет до +9°C, облачная погода с дождем.
Наталья Диденко отметила, что ее прогноз охватывает большинство территории Украины, но отдельные локации могут отличаться.
Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.