Украина
127
1 мин

Внезапное потепление в Украине: синоптикиня назвала области, где будет +20

21 ноября в большинстве областей Украины ожидается потепление. На юге и в центре до +18 и в Херсонской области до +20 градусов.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Потепление в Украине

Потепление в Украине / © ТСН.ua

21 ноября в Украине ожидается заметное потепление. По ее словам, на большинстве территории температура воздуха повысится до +9…+14°C.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

На юге и кое-где в центре страны ожидаются +12…+18°C, а в Крыму и Херсонской области термометры покажут до +20°C.

В северных областях температура вырастет до +8…+12°C, что значительно выше сегодняшних +3…+7°C.

В то же время на западе страны сохранится прохладная погода – +2…+7°C.

Осадки прогнозируются в разных регионах по-разному: на севере и центре ожидаются дожди, на западе - дождь с мокрым снегом, на юге и востоке - без существенных осадков.

В Киеве завтра также потеплеет до +9°C, облачная погода с дождем.

Наталья Диденко отметила, что ее прогноз охватывает большинство территории Украины, но отдельные локации могут отличаться.

Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.

