ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
915
Время на прочтение
1 мин

Внезапные отключения света охватили 7 областей Украины: в чем дело

Российские обстрелы вызвали внезапные отключения электроэнергии в ряде регионов, есть пострадавший среди работников энергообъекта.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Комментарии
Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Часть потребителей в семи областях Украины осталась без электроснабжения в результате российских атак на энергообъекты. В то же время графики отключений света 23 апреля не будут применяться.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры временно осталась без света часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей. Ремонтные работы ведутся непрерывно.

На Николаевщине в результате вражеского удара по энергетическому объекту ранения получил один из работников. Ему уже оказали всю необходимую помощь.

По состоянию на сегодня плановые отключения электроэнергии не прогнозируются. Относительно возможных изменений стоит следить за официальными сообщениями облэнерго.

К слову, Украина может пережить лето без отключений света, если не будет новых обстрелов, заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко. Несмотря на сложность летнего сезона из-за плановых ремонтов, энергетикам удалось выровнять график обслуживания атомных блоков для стабильной работы. Хотя тепловая и гидрогенерация остаются поврежденными, сейчас ограничений потребления нет.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
915
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie