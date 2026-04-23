Внезапные отключения света охватили 7 областей Украины: в чем дело

Отключение света

Часть потребителей в семи областях Украины осталась без электроснабжения в результате российских атак на энергообъекты. В то же время графики отключений света 23 апреля не будут применяться.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры временно осталась без света часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей. Ремонтные работы ведутся непрерывно.

На Николаевщине в результате вражеского удара по энергетическому объекту ранения получил один из работников. Ему уже оказали всю необходимую помощь.

По состоянию на сегодня плановые отключения электроэнергии не прогнозируются. Относительно возможных изменений стоит следить за официальными сообщениями облэнерго.

К слову, Украина может пережить лето без отключений света, если не будет новых обстрелов, заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко. Несмотря на сложность летнего сезона из-за плановых ремонтов, энергетикам удалось выровнять график обслуживания атомных блоков для стабильной работы. Хотя тепловая и гидрогенерация остаются поврежденными, сейчас ограничений потребления нет.