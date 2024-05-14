Внезапные отключения света по всей Украине: в "Укрэнерго" объяснили причину

Внезапное введение графиков аварийных отключений вечером 14 мая произошло из-за резкого увеличения потребления электроэнергии. Это связано с похолоданием.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он пояснил, что электричества стало не хватать, потому что люди включили отопление.

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"Люди в целом в вечерние часы после возвращения с работы домой используют электроприборы... всегда вечером наблюдается увеличение потребления, если сравнивать, например, с дневными часами. Но сегодня просто это увеличение потребления было таким, что энергосистема не могла справиться с этим, не хватило импорта, и не хватило также, к сожалению, и ограничения промышленности, чтобы сбалансироваться. Поэтому нужно было привлечь и население к этим графикам", — говорит глава "Укрэнерго".

Он заверил, что отключения будут кратковременными, но они необходимы.

По словам Кудрицкого, аварийные отключения коснулись около 10% бытовых потребителей Украины.

"Проблема заключается не в том, что в какую-то область нельзя доставить электричество, а в том, что не хватает совокупной мощности электростанций для того, чтобы покрыть потребление, а для покрытия дефицита не хватает импорта. Каждая область несет солидарное бремя отключений", – подытожил глава "Укрэнерго".

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Свет отключили! Почему сегодня?