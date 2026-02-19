Внезапный блэкаут: большой областной центр полностью остался без света

Отключение света. / © Associated Press

В четверг, 19 февраля, Чернигов и населённые пункты области полностью остались без света. Произошла авария на линии.

Об этом сообщили в пресс-службе «Черниговоблэнерго».

«В результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района», — говорится в сообщении.

Спикер облэнерго Екатерина Дроздова в комментарии «Суспільному» добавила, что авария на энергообъекте произошла около 12:00. По ее словам, в настоящее время диспетчеры выясняют масштабы обесточивания по области и количество оставшихся без света абонентов.

Напомним, по данным облэнерго, 19 февраля в Черниговской области будет действовать график почасовых отключений. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В «Укрэнерго» сообщили, что сегодня из-за непогоды обесточено почти пол тысячи населенных пунктов в шести областях страны: Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской.