Отключение света из-за атак на энергосистему Украины / © ТСН.ua

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Масштабные отключения света утром 17 ноября охватили четыре региона Украины после очередной волны российских атак. Ремонтные бригады вынуждены фактически с нуля устранять новые повреждения сетей.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

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После масштабных обесточений, произошедших утром во вторник, энергетики возобновляют электроснабжение в Запорожской и Днепропетровской областях. В первую очередь электроэнергию подают на объекты критической инфраструктуры.

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«Энергетики работали над восстановлением электроснабжения всю ночь, однако новые российские атаки снова привели к повреждениям и масштабным обесточениям. Фактически восстановительные работы приходится начинать снова, не успев завершить предыдущие», — сообщили в «Укрэнерго».

Аварийные отключения также применяются в Полтавской и Харьковской областях.

Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Энергетики сосредоточены на том, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение потребителей.

Атаки на энергетику Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 17 ноября россияне дронами атаковали Черновцы — попадание в объект энергетики повлекло за собой аварийные отключения света в части города. Временно остановились троллейбусы, энергетики работают над восстановлением питания.

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В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре значительная часть Запорожья и области осталась без света. Ситуация контролируемая, в регионе задействован план реагирования на аварии, энергетики уже работают над восстановлением питания.

Ночью захватчики атаковали юг Одесской области, попав в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Один человек пострадал, повреждено админздание, общежитие, склад стройматериалов, грузовики и энергообъект ДТЭК. Из-за удара часть жителей двух городов временно осталась без света.

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