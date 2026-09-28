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Внезапный удар по «Укрзалізниці» в Запорожье: трое железнодорожников тяжело ранены
Российские войска нанесли удар по предприятию «Укрзалізниці» в Запорожье. В результате атаки пострадали железнодорожники, трое из них получили тяжелые травмы.
Россияне нанесли коварный удар по предприятию «Укрзалізниці» в Запорожье, которое, несмотря на постоянную опасность, продолжало работу. Атака произошла внезапно — в системах оповещения даже не было зафиксировано воздушной угрозы.
Об этом сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.
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В результате обстрела пострадали железнодорожники.
«У нас трое довольно тяжелых раненых. Впрочем, как сообщают врачи, без критических для жизни. Еще более 10 коллег получили более легкие травмы. Информация будет уточняться», — написал Перцовский.
Руководитель «Укрзалізниці» заверил, что раненым работникам оказывают всю необходимую поддержку.
«На месте в больницах рядом наши коллеги, чтобы оказать всю необходимую помощь. Признательны Запорожской ОВА за поддержку», — добавил Александр Перцовский.
Кроме этого, по данным и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина, в результате атак россиян на Запорожье известно уже о 30 раненых гражданских — среди них 20 мужчин и 10 женщин.
«Три пострадавших во время атаки на объект инфраструктуры получили тяжелые травмы, но медики уверяют, что они не критичны для жизни».
Россияне ударили по Запорожью: последствия атаки 28 сентября
Напомним, россияне посреди дня 28 сентября нанесли удар по областному центру Запорожья, поразив объект инфраструктуры. В результате вражеской атаки на месте попадания вспыхнул пожар.
По данным и.о. главы областной военной администрации Михаила Семикина, известно о семи пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а еще четверо — в состоянии средней тяжести.