Внезапный удар по «Укрзалізниці» в Запорожье: трое железнодорожников тяжело ранены

Россияне ударили по «Укрзалізниці» в Запорожье

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Россияне нанесли коварный удар по предприятию «Укрзалізниці» в Запорожье, которое, несмотря на постоянную опасность, продолжало работу. Атака произошла внезапно — в системах оповещения даже не было зафиксировано воздушной угрозы.

Об этом сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

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Россияне ударили по предприятию «Укрзалізниці» в Запорожье: в городе даже не было тревоги

В результате обстрела пострадали железнодорожники.

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«У нас трое довольно тяжелых раненых. Впрочем, как сообщают врачи, без критических для жизни. Еще более 10 коллег получили более легкие травмы. Информация будет уточняться», — написал Перцовский.

Руководитель «Укрзалізниці» заверил, что раненым работникам оказывают всю необходимую поддержку.

«На месте в больницах рядом наши коллеги, чтобы оказать всю необходимую помощь. Признательны Запорожской ОВА за поддержку», — добавил Александр Перцовский.

Кроме этого, по данным и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина, в результате атак россиян на Запорожье известно уже о 30 раненых гражданских — среди них 20 мужчин и 10 женщин.

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«Три пострадавших во время атаки на объект инфраструктуры получили тяжелые травмы, но медики уверяют, что они не критичны для жизни».

Россияне ударили по Запорожью: последствия атаки 28 сентября

Напомним, россияне посреди дня 28 сентября нанесли удар по областному центру Запорожья, поразив объект инфраструктуры. В результате вражеской атаки на месте попадания вспыхнул пожар.

По данным и.о. главы областной военной администрации Михаила Семикина, известно о семи пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а еще четверо — в состоянии средней тяжести.

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