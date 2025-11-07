Анжелина Джоли / © Getty Images

Неанонсированная гуманитарная поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли в Николаев и Херсон оказалась под угрозой срыва из-за инцидента на блокпосту. Военные рекрутеры задержали ее водителя, заподозрив его в уклонении от службы, поскольку у него не было военно-учетных документов. Пока Джоли продолжала миссию, вокруг задержания разгорелся скандал.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Джоли побывала с гуманитарной миссией в Николаеве и Херсоне, где посетила волонтеров и медиков, которые вынуждены работать под землей, чтобы избежать российских обстрелов. Однако миссия, которую держали в тайне, оказалась под угрозой, когда один из членов ее команды — водитель — привлек внимание военных на блокпосте неподалеку от Николаева.

Что известно об инциденте с ТЦК и водителем из кортежа Джоли?

Издание со ссылкой на «Суспильне» указывает, что 33-летнего Дмитрия задержали и доставили в местный ТЦК и СП, поскольку у него не было с собой военно-учетных документов.

Инцидент, по данным СМИ, вызвал возмущение у киевских чиновников, которые не знали о приезде актрисы. Сейчас идет служебная проверка, чтобы выяснить, почему колонну Джоли остановили и почему это едва не сорвало гуманитарную поездку.

Пока Дмитрия допрашивали, актриса и остальная делегация продолжили маршрут. Брат мужчины, Евгений, рассказал, что Дмитрий проходил военную подготовку в летной академии, но никогда не служил в ВСУ.

У водителя была медицинская справка о непригодности к службе из-за хронического заболевания спины, однако, по информации «Суспильного», в Николаевском центре комплектования это основание не признали.

«Во время проверки выяснилось, что он является офицером запаса, и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации», — заявил представитель учреждения.

По словам военных, мужчина может быть пригодным к несению службы в небоевых подразделениях — в сфере логистики, связи, охраны или подготовки кадров.

Как сообщает The Telegraph, после выяснения обстоятельств Дмитрия отпустили, но обязали позже явиться в военкомат.

После появления новостей о якобы мобилизации водителя, украинские военные опровергли эти сообщения.

«Информация, которую распространяют в медиа, является искаженной. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства», — заявил представитель ВСУ.

Что Анджелина Джоли делала в Херсоне и Николаеве?

Благотворительная организация Legacy of War Foundation, которая помогала координировать визит, сообщила, что Джоли посетила медицинские и образовательные учреждения, пообщалась с волонтерами и местными жителями. На опубликованных фото видно 50-летнюю актрису в бронежилете, которая находится в подвале и разговаривает с детьми в комнате без окон.

Анджелина Джоли в Херсоне

«Во время, когда правительства по всему миру отворачиваются от защиты мирного населения, их сила и взаимная поддержка вызывают глубокое уважение. Люди Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но не сдаются«, — сказала Джоли в заявлении, опубликованном фондом.

Заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников поблагодарил актрису за внимание к региону:

«Мы очень благодарны за этот визит и за то, что люди приезжают к нам. Иногда кажется, что о нас забыли, но мы видим, что это не так».

В статье отмечается, что Херсон до сих пор остается одним из самых опасных городов для гражданского населения после его освобождения в ноябре 2022 года. Недавнее расследование ООН обвинило российские войска в преследовании мирных жителей с помощью дронов с левого берега Днепра — такие действия считаются военными преступлениями.

Напомним, накануне стало известно, что доставленный в ТЦК водитель из кортежа Анджелины Джоли – 33-летний Дмитрий Пищиков. Он является волонтером и тренером по боевому самбо из Кропивницкого. 6 ноября девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, отметила, что сейчас связаться с ним невозможно — телефон выключен, на сообщения не отвечает. Поэтому Юлия отправилась в Николаевскую область, чтобы лично узнать, что произошло.

По данным источников ТСН.ua, часть херсонской власти узнала о гуманитарной миссии Джоли только тогда, когда она подъехала к блокпосту. Есть предположение, что поездку организовывало МИД Украины. Мать и невеста Пищикова заявили, что его местонахождение неизвестно, и они рассматривают возможность обращения к Джоли, чтобы она взяла ситуацию под контроль. В Николаевском ТЦК коротко ответили, что «все произошло в рамках закона». Позже появилась информация, что Пищиков находится в Вознесенском ТЦК, а на его странице в соцсети появилось короткое сообщение: «Я здесь еще. Хоть из подвала выпустили, пока решается».