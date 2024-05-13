Внимание приковано к Харьковщине: враг активизировал ИПСО — Синегубов

Сейчас особое информационное внимание приковано к Харьковщине, в том числе и с вражеской стороны, наблюдаем активизацию вражеского ИПСО.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Власти области, администрации Волчанской общины и общин Харьковского района работают на местах. Как это было и 24 февраля 2022 года. Вся информация о якобы "выезде" органов власти — абсолютные фейки. Все объединяют усилия для борьбы с врагом: и военные, и гражданские!", — говорится в сообщении.

"Постоянно на связи с военным командованием, выполняем все их задачи. Фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины", — добавил Синегубов.

"Обращаюсь к жителям и СМИ: не помогайте врагу дискредитировать военные Вооруженные силы Украины, которые сейчас сдерживают врага на северных и восточных границах нашей области. Доверяйте официальной информации, помогайте украинской армии и верьте в ВСУ!", — резюмировал он.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ рассказал, что враг имеет тактический успех, но Силы обороны продолжают давать отпор РФ.

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