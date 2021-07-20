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ВНО-2021: 15% выпускников не смогли назвать дату аннексии Крыма

ВНО-2021: 15% выпускников не смогли назвать дату аннексии Крыма

УНИАН

Некоторые абитуриенты не могли вспомнить даты таких важных событий, как провозглашение Акта Независимости, Декларации о государственном суверенитете, референдума о независимости и т.п.

Почти 20% украинских выпускников не сдали ВНО по истории Украины.

Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Эти дети не обладают картографическими умениями, не ориентируются в исторической хронологии и не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет", — сказал Бойко.

По его словам, некоторые абитуриенты не могли вспомнить даты таких важных событий, как провозглашение Акта Независимости, Декларации о государственном суверенитете, референдума о независимости и т.п.

"В этом году мы поставили вопрос о псевдореферендуме в Крыму 2014 года. И 15-17% наших абитуриентов считают, что он был проведен в 1991-м или 1996 году", — сказал руководитель УЦОКО.

Бойко считает, что с точки зрения обществоведческого компонента дети демонстрируют более угрожающие и неутешительные результаты чем по математике. Отметим, что 30% участников ВНО по математике в этом году не получили минимальные 10 баллов из 67 возможных.

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