ВНО-2021: сколько украинцев не сдали тестирование и какие предметы оказались самыми сложными

Хуже всего в этом году написали математику.
18% абитуриентов не сдали ВНО по истории Украины, 7,5% — не преодолели проходной барьер теста по украинскому языку. Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Отмечается, что в прошлом году, тех кто не сдал эти предметы, было больше: историю не преодолел каждый 5, а язык — каждый 12.
Сейчас же предметом, который украинские выпускники знают хуже всего, остается математика. Не сдал — 31%. А лучше всего справились с биологией — не преодолели проходной барьер лишь 2% тех, кто писал тест.