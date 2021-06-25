ВНО-2021: сколько украинцев не сдали тестирование и какие предметы оказались самыми сложными

ВНО-2021: сколько украинцев не сдали тестирование и какие предметы оказались самыми сложными

Хуже всего в этом году написали математику.

18% абитуриентов не сдали ВНО по истории Украины, 7,5% — не преодолели проходной барьер теста по украинскому языку. Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования.

Также читайте Количество экзаменаторов ВНО сократили: почему не хватает денег и как это повлияет на результаты

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что в прошлом году, тех кто не сдал эти предметы, было больше: историю не преодолел каждый 5, а язык — каждый 12.

Сейчас же предметом, который украинские выпускники знают хуже всего, остается математика. Не сдал — 31%. А лучше всего справились с биологией — не преодолели проходной барьер лишь 2% тех, кто писал тест.

"200 баллов – это удача": какие секреты у абитуриента, который получил максимальный балл ВНО-2021

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку