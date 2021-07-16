ВНО-2021: выпускница подала апелляцию из-за несправедливой оценки задания, но у нее сняли 12 баллов

Школьница считает, что результат ВНО у нее должен быть выше.

Учительница Олеся Калинич из города Хуст рассказала ситуацию, которая сложилась с ее ученицей после ВНО-2021. Девушка подала апелляцию из-за несправедливой оценки задания, но это только осложнило все, и у нее забрали несколько баллов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, ученица получила за произведение всего 10 баллов, и за другие задачи набрала пять из шести. В то же время в тестах было всего семь ошибок.

Школьница считает, что результат ВНО у нее должен быть выше, поэтому она решила подать на апелляцию, чтобы ей добавили еще несколько баллов за сочинение.

Учительница считает, что в худшем случае после апелляции ей могли снять максимум один балл. Поэтому она была настроена решительно. Но когда пришли результаты апелляции, выяснилось, что у ученицы сняли все баллы.

"Вместо того, чтобы получить дополнительные несколько баллов, которые значительно помогли бы при поступлении, ребенок потерял 12 баллов, и результат сильно снизился... Были ли уже такие случаи, когда на апелляции теряли до 12 баллов?" — написала учительница.

Ситуацию начали обсуждать в Сети:

- Очевидно, апелляционная комиссия определила, что произведение не соответствует теме. Других вариантов не представляю. Или здесь какая-то ошибка.

— Моим ученикам дважды повышали в прошлые годы, о таком понижение впервые слышу

— Это, наверное, называется "чтобы другим неповадно было в следующий раз". Жаль.

— Настоящее ВНО (Издевательства Над Одиннадцатиклассниками)!!!!! Учителями и родителями...

— О какой объективности проверки открытой части можно говорить? Ужас !!!

Напомним, в Украине некоторые школы начали реформироваться, отменив обучение в 10-11 классах, поэтому родители забили тревогу.

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