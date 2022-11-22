ВНО 2023: появились первые детали формата тестирования в следующем году

В Министерстве образования и науки рассказали о первых деталях проведения ВНО в 2023 году.

Министр образования Сергей Шкарлетт рассказал, что полномасштабная война в стране влияет на проведение независимого тестирования, поэтому в Минобразования планируют усовершенствовать национальный мультипредметный тест, который выпускники сдавали в этом году.

Об этом Шкарлет написал в своем телеграмме.

"ВНО было и будет механизмом прозрачного поступления в учебные заведения. Однако в условиях военного положения существуют препятствия по его организации и проведению, а также невозможно охватить тестированием потенциальных поступающих в украинские ЗВО, которые временно находятся за границей", — рассказал министр.

По его словам, составляющая безопасности и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение ВНО в традиционном формате. Поэтому в 2023 году выпускники, скорее всего, будут сдавать усовершенствованный национальный мультипредметный тест (НМТ). Его составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам.

НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки. Обязательный блок может состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами по истории Украины и иностранному языку.

"В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам продлится 75 минут", — отметил Шкарлетт.

Регистрация для участия в тесте начнется в апреле, а именно тестирование состоится в июне – июле 2023 г. в рамках основной и дополнительной сессий.

Важно, что для вступления в 2023 могут быть использованы результаты:

НМТ 2023;

НМТ 2022;

ВНО 2020-2021 годов.

Шкарлет добавил, что изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия соответствующего Закона, являющегося компетенцией Верховной Рады Украины. Поэтому МОН предоставит больше информации после внесения законопроекта на рассмотрение в парламент и обнародует проект Порядка приема на обучение в высшие образования в 2023 году для общественного обсуждения.

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