ВНО, ГИА, ЕВИ и ЕПВИ в 2022 году отменили из-за войны — заявление Минобразования

Большинство студентов будет завершать учебный год дистанционно.
ВНО, ГИА, единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) в 2022 году отменены.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"Такое решение непростое, но необходимое. Ведь наша главная задача — снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хотя бы как-то смягчить", — цитирует главу МОН Центр противодействия дезинформации.
Сергей Шкарлет отметил, что отмена ВНО необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине даже в такое трудное для нашей страны и общества время.
Большинство студентов будет завершать учебный год дистанционно. Временно перемещенные лица (школьники) должны завершить учебный год в школе, к которой принадлежат по временному местонахождению. Обучение проходит дистанционно в Zoom.
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