ВНО в 4 классе заменят другим: нардеп раскрыл подробности

Ученики

Реклама

С 4 класса ученики будут сдавать только государственную итоговую аттестацию (ГИА), которая будет носить исключительно мониторинговый характер и не будет влиять на оценки или дальнейшее обучение.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram

«В 4 классе ВНО проводиться не будет. Планируется только государственная итоговая аттестация. Она ни на что не будет влиять! Это исключительно мониторинговое исследование», — написал он.

Реклама

ГИА является государственной итоговой аттестацией, которая проводится на разных этапах обучения: после начальной школы (4 класс), базовой (9 класс) и старшей (11/12 класс). «Любая современная система образования предусматривает итоговое оценивание на каждом этапе обучения. Это обычная практика в мире — проверить, чего достигли дети, и нужно ли государству или школам что-то менять в программах», — пояснил Бабак.

Он напомнил, что в Украине ГИА всегда проводилась собственными силами учебных заведений. В 4 классе это были контрольные работы, в 9-м и 11-м — итоговые экзамены. На начальных этапах введения ВНО после 11 класса школьники сдавали ГИА, а те, кто поступал в университет — еще и ВНО.

Он напомнил, что согласно Закону «О полном общем среднем образовании» 2020 года, ГИА проводится в 4-м, 9-м и 11-м классах. Для 11 класса она проходит в форме ВНО, чтобы одновременно выдать аттестат и засчитать результаты для поступления. Закон также позволяет проводить ГИА в 9 классе в форме ВНО для тех, кто поступает в профессиональные заведения. В 4-м классе закон не предусматривает ВНО — ГИА может быть в любой форме.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения Верховная Рада ежегодно принимала временные решения: ГИА отменялась, а ВНО заменялось Национальным мультипредметным тестом (НМТ). Это позволило упростить процедуры и уменьшить риски для детей, но государство не получало полной картины качества образования.

Реклама

«Без аттестации государство не видит реального среза результатов обучения и не может эффективно планировать изменения в образовательных программах. Иногда звучат упреки, что НУШ не дает ожидаемых результатов. Почему безосновательные? Потому что доказательной базы нет — итоговой аттестации не проводилось последние 5 лет», — отметил Бабак.

Бабак добавил, что это не нововведение, а восстановление традиционной практики. «Задача ГИА — не пугать детей и родителей, а дать честную оценку уровня знаний и сделать систему образования более справедливой и качественной. Вовремя реагировать и улучшать качество там, где это необходимо», — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2027 года ученики четвертых классов во всех украинских школах будут сдавать государственную итоговую аттестацию(ГИА) в формате внешнего независимого оценивания (ВНО). Подготовка к нововведению начнется уже в 2025/2026 учебном году.