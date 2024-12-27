Вносил недостоверные данные в реестр "Оберіг": сотрудник ТЦК организовал заработок на уклонистах

Военнослужащий признал вину полностью и изъявил желание реабилитироваться, присоединившись к рядам ВСУ.

Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении сотрудника Малиновского ТЦК и СП Одессы, организовавшего незаконный заработок на мужчинах, которые стремились избежать мобилизации.

Об этом сообщила прессслужба ДБР.

С марта 2023 года он несанкционированно изменял данные в электронной базе "Оберіг", фальшиво указывая непригодность к службе за вознаграждение от 4 до 7 тысяч долларов. Это преступление позволяло уклоняющимся выезжать за границу. По данным следствия, сотрудник успешно сделал "непригодными" по меньшей мере семь мужчин.

Обвинительный акт направлен в суд, а подозреваемого уволили с должности и взяли под стражу.

"Свой вину военнослужащий признал полностью и изъявил желание реабилитироваться перед законом, борясь за победу в рядах ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области задержаны депутат областного совета и заместитель городского головы, подозреваемый в мошенничестве на тендерных закупках.

Читайте также: