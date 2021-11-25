Вносили в "Дию": двое владельцев турфирмы из Хмельницкого и врач подделывали COVID-сертификаты

Вносили в "Дию": двое владельцев турфирмы из Хмельницкого и врач подделывали COVID-сертификаты

Международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 имели все признаки официального документа.

Правоохранители разоблачили на подделке международных сертификатов вакцинации от COVID-19 двух предпринимателей из Хмельницкого из сферы туризма и трудоустройства за рубежом, а также врача — главу центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области.

Как рассказали в полиции Хмельницкой области, клиентами фигурантов были лица, отправлявшиеся на работу или отдых за границу, но не желавшие вакцинироваться от коронавируса.

"Международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 имели все признаки официального документа: выданы и подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью по установленной форме, зарегистрированы в системе еHealth Минздарва Украины и подключены к приложению «Дия»", — рассказали в полиции.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Данные о вакцинации в "Дию" вносила глава центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области.

Правоохранители провели 5 обысков и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и документацию.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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