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Внутренне перемещенные лица могут получить 20 тысяч гривен: как это сделать

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Внутренне перемещенные лица могут получить 20 тысяч гривен: как это сделать

Внутри перемещенные лица могут получить 20 тысяч гривен, но не все / Фото: pixabay.com

Некоторые украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц могут получить 20 тысяч гривен финансовой помощи? Как подать заявление – читайте в материале ТСН.ua.

Что известно об этой финансовой помощи

20 тысяч гривен помощи смогут получить члены семьи украинских защитников, которые:

  • зарегистрированы как самозанятое лицо или ФЛП;
  • имеют собственный бизнес;
  • после 24 февраля 2022 года получили статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

То есть, речь идет о ветеранах, их женах и мужьях, родителях и детях (усыновленным в том числе). Также в этот список входят родственники погибших защитников и героев Небесной сотни.

Денежная помощь осуществляется Украинским ветеранским фондом для возмещения расходов, связанных с ведением ветеранского бизнеса.

Как получить средства

Следует подать заявление на получение средств на официальном сайте Украинского ветеранского фонда.

Также предварительно подаются и следующие документы:

  • справка ВПЛ (скриншон из "Дії" не рассматривается);
  • паспорт заявителя с пропиской;
  • выписка или выписка из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице;
  • документ, подтверждающий статус ветерана;
  • документ, подтверждающий факт проживания с ветераном до начала полномасштабной войны;
  • документы, подтверждающие, что после 24 февраля 2022 года человек приобрел товары для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами.

Заявки рассматриваются в течение 10 дней после подачи. После этого принимается решение о предоставлении средств. Если данные заявителя соответствуют всем требованиям, то средства будут засчитаны в течение 10 следующих дней.

Программа микрофинансирования ветеранского бизнеса продлится до окончания военного положения в Украине.

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