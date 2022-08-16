Внутренне перемещенные лица могут получить 20 тысяч гривен: как это сделать

Некоторые украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц могут получить 20 тысяч гривен финансовой помощи? Как подать заявление – читайте в материале ТСН.ua.

Что известно об этой финансовой помощи

20 тысяч гривен помощи смогут получить члены семьи украинских защитников, которые:

зарегистрированы как самозанятое лицо или ФЛП;

имеют собственный бизнес;

после 24 февраля 2022 года получили статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

То есть, речь идет о ветеранах, их женах и мужьях, родителях и детях (усыновленным в том числе). Также в этот список входят родственники погибших защитников и героев Небесной сотни.

Денежная помощь осуществляется Украинским ветеранским фондом для возмещения расходов, связанных с ведением ветеранского бизнеса.

Как получить средства

Следует подать заявление на получение средств на официальном сайте Украинского ветеранского фонда.

Также предварительно подаются и следующие документы:

справка ВПЛ (скриншон из "Дії" не рассматривается);

паспорт заявителя с пропиской;

выписка или выписка из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице;

документ, подтверждающий статус ветерана;

документ, подтверждающий факт проживания с ветераном до начала полномасштабной войны;

документы, подтверждающие, что после 24 февраля 2022 года человек приобрел товары для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами.

Заявки рассматриваются в течение 10 дней после подачи. После этого принимается решение о предоставлении средств. Если данные заявителя соответствуют всем требованиям, то средства будут засчитаны в течение 10 следующих дней.

Программа микрофинансирования ветеранского бизнеса продлится до окончания военного положения в Украине.