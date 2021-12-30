Внутренняя дестабилизация в Украине – это вопрос номер один для РФ – Данилов

Внутренняя дестабилизация в Украине – это вопрос номер один для РФ – Данилов

Речь идет о внутренней и энергетической дестабилизации в стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, какими способами Российская Федерация пытается расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, в частности, речь идет о провокациях со стороны Кремля.

Об этом он сообщил на брифинге СНБО 30 декабря.

" На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в Украине — это вопрос номер один для РФ. В случае угрозы, если будет внутренняя дестабилизация, как это происходило раньше, Россия может использовать эту возможность. Наша задача этого не допустить", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что провокации со стороны Российской Федерации – это попытки Кремля дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Он вспомнил инцидент во Львове, когда неизвестный бросил в забор генерального консульства Российской Федерации во Львове "коктейль Молотова".

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"Наши службы очень быстро отработали. Человек, который это все делал, он не имеет никакого отношения к какому-либо движению. Это человек – из оккупированных территорий, из города Горловка. Он сейчас задержан ", – сказал Данилов.

Он отметил, что такие провокации периодически случаются, но все соответствующие службы срабатывают отлично.

Также он сообщил, что вопрос энергетической дестабилизации в Кремле есть в повестке дня. "Они запретили транзит через свою страну угля из Казахстана, который нам крайне необходим. Поэтому мы сейчас получаем (уголь – ред.) через морской путь. Сегодня ситуация находится под контролем. Мы сегодня не видим, скажем так, тех или иных проблем, но уголь нужно закупать", — заверил чиновник.

Данилов подчеркнул, что аппарат СНБО и президент взяли под контроль закупку угля для ТЭС.

Напомним, что СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР о ситуации на границах и внутренней безопасности.

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