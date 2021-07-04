Во дворе многоэтажки исполнили гимн: юные футболисты из Киева растрогали соцсети (видео)

Маленькие футболисты перед игрой исполнили гимн.
В Киеве на Троещине дети провели футбольный матч во дворе между многоэтажками. Перед игрой они, как это делают взрослые, исполнили гимн Украины.
Видео детских пения выложили в соцсети.
"К сожалению на видео плохо слышно, далеко. Эти дети, перед игрой в футбол, выстроились и, положив руки на свои сердечки, спели Гимн Украины! Боже, благослови Украину!", — подписал видео автор Дмитрий Сирченко.
В Сети пользователи умилились увиденным:
- Настоящие патриоты своей страны растут!
- Все будет Украина!
- Какие правильные игры у детей.
- А говорят Троещина плохой район.
- Это наше будущее, гордимся!
Напомним, что Футболисты и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразили благодарность болельщикам, которые поддерживали команду во время Чемпионата Европы-2020. Украинская сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала континентального форума, где была остановлена англичанами.