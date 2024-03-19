"Во фракции "Слуга народа" не впервые заявляют о диктатуре": эксперт прокомментировал скандальное заявление нардепа

Накануне нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко заявил, что сейчас максимальное количество решения принимает лично президент Владимир Зеленский и "диктатура – это инструмент, который может помочь победить в войне против России".

Во фракции "Слуга народа" уже не в первый раз заявляют о диктатуре, как это недавно сделал народный депутат Сергей Демченко.

Об этом сказал руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович в эфире телеканала "Киев 24".

"Человек сначала сказал то, что он думал, потом понял, что сказал немножко не то и начал искать возможности какими-то тропками выйти из этой ситуации, в которую он попал. Вышло на самом деле очень плохо. И здесь проблема заключается в том, что очень много в нас народных депутатов.Это, кстати, не первое заявление подобного толка.Я, как минимум, еще несколько помню от "Слуг народа", одна из которых, например, касалась необходимости ликвидации свободы слова, как таковой, во время войны. .." – сказал Игорь Рейтерович.

Он отметил, что подобные тезисы о диктатуре начинают находить продолжение...

"Нам прямо уже начинают говорить о том, что диктатура это неплохо, особенно во время правового режима военного положения. Если мы хотим выиграть войну – граждане должны лишить себя самостоятельно всех прав, свобод человека и гражданина и выполнять то, что, вероятно, будет говорить власть... Я по крайней мере так воспринимаю подобные заявления... Представители провластного большинства время от времени вбрасывают подобные темы в информационное пространство, видимо, чтобы посмотреть на реакцию украинцев. чуть-чуть поиграем в диктатуру – это объективно, чтобы победить Путина, а потом если бы все вернется к тому, что и было до 22-го года... Оно, на самом деле, просто в мировой истории так не работает. И если ты превращаешься в диктатуру, то у тебя никаких шансов в таком случае победить диктатуру просто нет», – сказал Игорь Рейтерович.

Напомним, Сергей Демченко – народный избранник, находящийся во фракции "Слуга народа", назвал инструмент, который, по его мнению, поможет победить в войне. По его словам, для страны и людей диктатура – это точно в минус всегда, однако для победы в войне, возможно, это инструмент, который может помочь победить врага.

"Но нам нужно понять, что мы боремся с тоталитарной страной и диктаторским режимом на самом высоком уровне", – заявил он.

Читайте также: