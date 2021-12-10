Во Франции спустили на воду патрульный катер, построенный для охраны границы Украины

Всего таких кораблей у наших морских пограничников будет два десятка.
Первый патрульный катер, построенный для охраны морской границы Украины, был спущен на воду во Франции.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 декабря.
Отмечается, что в Украине корабль ждут весной, после швартовых и ходовых испытаний. Судно способно развивать скорость до тридцати узлов – это более 50 километров в час. Всего таких кораблей, построенных по совместному украинско-французскому проекту, у наших морских пограничников будет два десятка. Пять из них – построят вместе с французскими специалистами в Николаеве.
В ближайшее время во Францию отправятся украинские моряки-пограничники. Там они будут учиться управлять новой техникой и обслуживать ее.
Напомним, ранее два патрульных катера Island, прибывших в Украину из США, впервые вышли в Одесский залив. Сейчас в Балтиморе готовят к передаче Украине еще одно такое судно - оно станет уже пятым по счету. Как известно, катера Island являются частью американского пакета безопасности помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов. Они предназначены для усиления Военно-Морских сил Украины.
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