В Ивано-Франковске более 2,2 тыс. мужчин-переселенцев зарегистрировались в военкомате

С начала войны на Прикарпатье приняли более 134 тыс. вынужденных переселенцев из регионов активных боевых действий: около 35 тыс. остановились во Франковске.
За два месяца войны 2,2 тыс. мужчин, которые с семьями вынужденно переехали в Ивано-Франковск из других областей, зарегистрировались в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
По его словам, из них около 900 граждан пошли служить. "Мы активно принимаем людей из других регионов. Каждый день примерно 800-900 граждан регистрируются в Ивано-Франковской территориальной общине", — рассказал Руслан Марцинкив.
Сейчас сформировано в общине три добровольческих батальона. Записаться в состав добровольцев можно в городском совете.
"17 апреля очередные ряды добровольцев пополнились! Наши защитники присягнули на верность украинскому народу. Я благодарю всех добровольцев!" — говорит мэр Франковска.
Как сообщалось, вынужденные переселенцы могут каждый вторник бесплатно пройти осмотр в клинике "Добробут" во Львове и Ивано-Франковске. Также медики компании ведут приём в партнерской клинике в Черновцах. Как сообщили в медучреждении, бесплатно семейный врач и педиатр будут принимать пациентов-переселенцев каждый вторник во Львове и Ивано-Франковске. Осмотр у врача происходит по предварительной записи.