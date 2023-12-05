Во Франковске девушки снимали "видео для взрослых" и транслировали в Сеть: чем все закончилось

В Ивано-Франковске судили основателей порностудии, которую обустроили в нежилом помещении и зарабатывали на этом средства.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, уроженец Кривого Рога и две жительницы Ивано-Франковской области организовали в Ивано-Франковскую порностудию. Для этого они переоборудовали нежилые помещения в порностудию, установив необходимое оборудование.

После этого злоумышленники наняли моделей, снимавших пикантные видео для трансляции на одном из сайтов. За это они получали деньги.

В ходе досудебного следствия подозреваемые заключили соглашение со следствием. Суд признал подозреваемых виновными по ч.3 ст.301 УК Украины и оштрафовал их на 51-59 тыс. грн с запретом занимать должности в сфере ИТ-технологий и заниматься деятельностью, связанной с распространением кино и видеопродукции на веб-ресурсах на срок 1 (один) год.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Луцке предприниматель решил заработать на порнобизнесе: он обольстил девушку и снимал секс с ней. Пикантные видео мужчина без согласия партнерши публиковал на порносайтах и получал за это деньги.

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