Во Франковске начинается онлайн-регистрация в первые классы и в детсады

Во Франковске начинается онлайн-регистрация в первые классы и в детсады

Регистрация будет проходить онлайн.

В Ивано-Франковске от 1 апреля начнется онлайн-регистрация до 1 класса и в детские сады.

Об этом сообщил городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

Регистрация продлится два месяца: закончится 31 мая. По словам мэра, это будет первая волна отнесения в школы и сады.

Регистрация будет проходить на сайтах:

в школу — school.bloqly.com,

в сады — sadok.bloqly.com

Зарегистрировать ребенка можно в несколько школ. Однако первоочередное зачисление происходит в заведение по месту регистрации. Оно относится к территории обслуживания школы, в другие – только на свободные места.

Во время регистрации в дошкольное учреждение родители могут выбрать несколько садиков.

Срок представления документов после рассмотрения заявки будет регулироваться приказом департамента образования и науки.

Как сообщалось, от 23 марта, во Львовской области могут возобновить работу детские сады. Образовательный процесс можно начать в очном, дистанционном или смешанном формате. Впрочем, это определяет самостоятельно каждое заведение дошкольного образования.

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