Во Франковске обстреляли спортзал и тяжело ранили посетителя: СМИ пишут, что мог работать снайпер (фото)

В Ивано-Франковске в понедельник, 26 июня, неизвестный обстрелял спортзал и тяжело ранил одного из посетителей. По предварительным данным, там мог работать снайпер.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

По данным Ивано-Франковского издания "Галка", инцидент произошел после обеда 26 июня. С улицы неизвестный обстрелял один из спортзалов Франковска. Посетитель получил тяжелое ранение, его госпитализировали.

Издание утверждает, что по предварительным данным, потерпевшего мог обстрелять снайпер с крыши соседнего дома.

Стрельба в Ивано-Франковске 26 июня / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В полиции официально подтвердили стрельбу и сообщили, что подозреваемого уже разыскивают. По данным правоохранителей, стрельба произошла 26 июня в 17:20 на улице Симоненко.

"Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу", — сообщили в полиции.

На месте происшествия работают следователи, ведется поиск подозреваемого.

Во Франковске произошла стрельба. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, в Ивано-Франковской области трагически погиб 19-летний парень.

Читайте также: