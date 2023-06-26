Во Франковске обстреляли спортзал и тяжело ранили посетителя: СМИ пишут, что мог работать снайпер (фото)

Полиция разыскивает стрелка.
В Ивано-Франковске в понедельник, 26 июня, неизвестный обстрелял спортзал и тяжело ранил одного из посетителей. По предварительным данным, там мог работать снайпер.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
По данным Ивано-Франковского издания "Галка", инцидент произошел после обеда 26 июня. С улицы неизвестный обстрелял один из спортзалов Франковска. Посетитель получил тяжелое ранение, его госпитализировали.
Издание утверждает, что по предварительным данным, потерпевшего мог обстрелять снайпер с крыши соседнего дома.
В полиции официально подтвердили стрельбу и сообщили, что подозреваемого уже разыскивают. По данным правоохранителей, стрельба произошла 26 июня в 17:20 на улице Симоненко.
"Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу", — сообщили в полиции.
На месте происшествия работают следователи, ведется поиск подозреваемого.
Напомним, в Ивано-Франковской области трагически погиб 19-летний парень.
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