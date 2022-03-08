Во Франковске откроют новый ЦНАП для регистрации переселенцев

Оперативная информация на 18:00 (7 марта) Оккупант унес у нас еще одну жизнь. Сегодня провели в последний путь Будка Валерия Викторовича. Похоронили бойца на Аллее славы в Чукаловке. Выражаю соболезнования семье и близким Валерия. Светлая память Герою! Сейчас очень необходима помощь нашему стрелковому батальону, который формируем в общине. Нужны машины-пикапы, автобусы эталон\Богдан, чтобы перевозить личный состав, рации, турникеты, одежду, бушлаты. Контакты для связи: 1580, 0670101580, 0500101580. Количество людей, убегающих из-под обстрелов в Франковск, постоянно растет. По состоянию на утро уже зарегистрировано 2300 внутриперемещенных лиц. В течение дня в центральном ЦНАПе на регистрацию длинные очереди людей. Мы с пониманием отнесемся к тому, что количество людей будет увеличиваться. Конечно не все останутся у нас, кто здесь проездом, отдохнет, оправится и отправится дальше. НО мы должны быть людьми и помогать друг другу. Напоминаю об обязательной регистрации для переселенцев, проводимой во всех ЦНАПах. После регистрации выдают удостоверение, которое упростит переадресацию социальных выплат. Для удобства уже завтра открываем еще один пункт регистрации по ул. Военных Ветеранов 10А. Также работает круглосуточно ЦНАП на Независимости, 9. А с 9.00 до 16.00 – по адресам ул. Галицкая, 124А ("Пасечная"); – ул. Гетьмана Мазепы, 185 ("Бам"); – ул. Иоанна Павла II, 4 ("Каскад"). И в социальных столовых в четырех лицеях города. А также, если вы поселились в селах общины – можно пройти регистрацию в местном ЦНАПе. Обращаюсь к владельцам магазинов: не повышайте цены на продукты и самые необходимые товары. Не занимайтесь вымогательством. Мы должны помогать друг другу. Ибо самое главное сейчас это единство, человечность и понимание. Такая же просьба к риэлторам, гостиницам, хостелам и к людям, которые сдают жилье: не повышайте цены на аренду! Люди едут к нам из разных уголков страны, убегая от вражеских шаров. Кто-то остался без жилья совсем, и теперь ищет крышу над головой. Да и местные жители вынуждены уезжать из арендованных помещений из-за того, что не смогут позволить себе платить в разы больше. Так не должно быть. Отдельно призываю местный бизнес, предпринимателей к труду. Сейчас в городе много закрытых магазинов. Особо промышленные магазины должны работать. В первую очередь, чтобы люди могли ходить на работу, получать зарплату. Открывайте магазины, обсудите график работы, но работайте. Каждый должен ускорять победу, чем может. Город должен жить и продолжать работу. Но прошу спланировать заранее, как действовать и куда будете прятаться на случай воздушной тревоги. УКАШАЮ: «сухой закон» продолжается. Продажа алкоголя на территории области ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕМ! Будем проводить проверки. И наказание не за горами! Прошу быть максимально внимательными. Скачайте приложение на телефоне «Воздушная тревога» от Минцифры. Да реагируйте на сирены! Их никогда не запускают просто так! Они не обучающие! Спасибо за помощь всем нашим международным партнерам! Она сейчас очень необходима. В частности, лекарства, кровоостанавливающие, военная амуниция и техника, чтобы усилить наших бойцов. Мы должны бороться за наше государство за его будущее. Для помощи из-за границы (Номера для контакта 0342 53 58 32 и 099 06 18 327). Также есть счета в гривне, долларе и евро для финансовой помощи из-за границы. Их можно найти на моей странице в Facebook или на сайтах. В завершение хочу напомнить о световой маскировке и комендантском часе. Время начала неизменно – в 22:00. И до 7 утра. Не ходите по улицам в это время, выключайте свет дома. Также напоминаю: Не снимайте видео и не размещайте в социальных сетях перемещение военной техники и самолетов. Не помогайте врагу! В завершение хочу поблагодарить всех волонтеров, которые ежедневно кормят, ищут, плетут или шьют, помогают с жильем, с животными, помогают физически и информационно. Сейчас каждый из нас на «своем фронте». И все мы благодарим наших защитников за спокойные ночи и отличную работу! Правда, за нами! Мы на своей земле! Украина победит!