Во Франковске парень обмотал собаке морду скотчем: что говорят в полиции

Полиция

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В Ивано-Франковске полиция пообщалась с 12-летним юношей и его семьей об инциденте с перевязанной скотчем мордой у собаки.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Как объяснил подросток, он не хотел навредить животному. Говорит, пытался сделать так, чтобы собака во время прогулки ничего опасного не подбирала. Намордника дома не было, поэтому он придумал другой способ и не подумал о последствиях.

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Полицейские объяснили парню и его матери, почему так поступать нельзя, и напомнили об ответственном отношении к животным. Также проверили, как живет собака. Выяснилось, что за ней ухаживают должным образом.

В семье говорят, что взяли животное из приюта и заботятся о нем. Сам парень признал, что поступил неправильно, и пообещал больше так не поступать.

Полиция призывает родителей больше говорить с детьми о безопасности и учить их правильно обращаться с животными.

Ранее в Киеве задержали предполагаемого убийцу собаки. Да, мужчина мог выбросить пса с шестого этажа. По данным следствия, 67-летний киевлянин выбросил собственную собаку породы бишон из окна квартиры. От полученных травм животное погибло на месте.

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