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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Во Франковске полиция с ТЦК ворвались в частный дом и мобилизовали строителя

В Ивано-Франковске разразился громкий скандал: работники ТЦК и полиции без разрешения вошли на территорию частного дома, чтобы задержать строителя, и применили перечный баллончик против владельца дома.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Во Франковске полиция и ТЦК мобилизовали строителя прямо во дворе

Во Франковске полиция и ТЦК мобилизовали строителя прямо во дворе

В Ивано-Франковске сотрудники полиции и ТЦК зашли на территорию частного дома и мобилизовали работавшего там строителя.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, что группа оповещения зашла в частный дом, где проводились строительные работы. Там они стали удерживать одного из работников.

Владелец дома требовал от ТЦК и полиции покинуть частную территорию, но это требование было проигнорировано.

Во время задержания один из представителей ТЦК применил перечный баллончик против владельца.

На инцидент отреагировал омбудсмен

В свою очередь омбудсмен Лубинец обратился к правоохранителям с требованием проверить обстоятельства происшествия и подчеркнул, что мобилизация должна происходить в рамках закона.

Об этом сообщает представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Ивано-Франковской обл.

«В частности, на распространенных в медиа видеозаписях зафиксировано, как эти лица на частной территории насильно вытягивают неустановленного мужчину за ноги, применяют к нему физическую силу, прибегая к нецензурной лексике. Особенно возмущает, что они откровенно проигнорировали неоднократные требования владельца домовладения покинуть его территорию», — говорится в сообщении представительства омбудсмена.

Реакция полиции

В полиции подтвердили, что их работники были в составе этой группы оповещения.

Отмечается, что 2 ноября в Волчинцах (пригород Ивано-Франковска) полицейские в составе группы оповещения совместно с военнослужащими ТЦК проводили мероприятия по оповещению. Мужчина, двигавшийся на велосипеде, увидел служебный автомобиль полиции и начал убегать.

«Через открытые ворота он забежал на территорию строительной площадки. Сначала мужчина отказался сообщить свои анкетные данные. Позже выяснилось, что он нарушил правила военного учета», — говорится в сообщении.

Руководство полиции Ивано-Франковской области назначило служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и оценить действия правоохранителей. В полиции уверяют, что по результатам служебной проверки действиям их коллег будет дана правовая оценка.

«В случае выявления нарушений к виновным лицам будут немедленно приняты меры в соответствии с требованиями», — заверили правоохранители.

Напомним, 2 ноября в социальных сетях начала распространяться информация о якобы захвате людей в заложники в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Командующий Нагвардии генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке военные в СЗЧ из Нацгвардии.

Также он показал этих военных на видео и заверил, что к военнослужащим не применялось никаких противоправных действий.

Впоследствии на место конфликта даже приехал глава ОП Кирилл Буданов.

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