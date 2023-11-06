Во Франковске посреди улицы нашли мертвого военного: родственники утверждают, что его избили

27-летний военный Андрей Войциховский приехал из передовой домой в отпуск, однако уже на следующий день его нашли мертвым у собственного дома.

В Ивано-Франковске посреди улицы, недалеко от собственного дома, нашли мертвым 27-летнего военного Андрея Войциховского, который защищал наше государство в горячих точках фронта с марта 2022 года. Родственники Андрея утверждают, что военного избили.

Об этом пишет местные издания "Галицкий корреспондент" и Versii.

Андрей приехал со службы в Ивано-Франковск в среду, 1 ноября, а уже в четверг его не стало. По мнению родственников, защитника избили на улице неизвестные, в результате чего тот скончался.

По словам родителей, Андрей в тот день пошел к товарищу помогать делать ремонт. Поздним вечером к ним домой пришли полицейские, чтобы мать опознала тело сына. По ее словам, тело Андрея было очень избито.

В заключении судмедэкспертов указано, что мужчина умер от "сердечной недостаточности". Похоронили Андрея как гражданского, без военных почестей и капелланов. Родители остались без единственного сына.

"Никакой помощи семье, никакой поддержки, никакого упоминания о его смерти в местных СМИ. Это как будто никогда и не было. Человек, который стал на нашу защиту, полтора года боролся с оккупантами на востоке, словно исчез в течение суток", – рассказывают друзья семьи. .

Андрей Войцеховский встал на защиту Отечества в марте прошлого года / Фото: Галицкий корреспондент

Что говорят в полиции

В комментарии "Суспільному" в полиции Ивано-Франковской области заверили, что выясняют обстоятельства смерти военнослужащего.

"Медики в течение часа реанимировали 27-летнего мужчину, однако спасти его не удалось. Военнослужащий скончался на месте", — рассказал спикер полиции Андрей Яцкив.

По его словам, полицейские осмотрели место происшествия, опросили родственников воина, а также свидетелей происшествия, которые сообщили, что мужчина направлялся домой, но внезапно упал.

Досудебное расследование продолжается. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

"Предварительно, согласно судебно-медицинскому вскрытия, причиной смерти военнослужащего является острая коронарная недостаточность, внезапная сердечная смерть", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что 22-летний военный из Ровенщины погиб по дороге домой с фронта. Его тело обнаружили на железнодорожных путях.

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