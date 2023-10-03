Во Франковске предпринимателя оштрафовали на 68 тыс. грн и запретили писать в Интернете: что он натворил

Жителя Ивано-Франковска оштрафовали на 68 тысяч грн и запретили ему публиковать сообщения в Интернете из-за распространения детской порнографии.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, частный предприниматель, имеющий на малолетнего ребенка, в мае-июле 2023 года регулярно загружал из Интернета детскую порнографию — фото и видео.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он просил его строго не наказывать.

Ивано-Франковский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Его оштрафовали на 68 тысяч гривен.

Кроме того, суд запретил осужденному публиковать сообщения в сети Интернет и заниматься изготовлением видеопродукции.

"Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) гривен с лишением права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и распространением произведений, изображений, кино и видеопродукции, а также любую информацию на веб-ресурсах в сети Интернет", — говорится в приговоре суда.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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