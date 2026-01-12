Во Франковске во время уборки избили коммунальщика (фото)

Задержанный / © Прокуратура Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске во время выполнения работ по уборке территории был избит работник коммунального предприятия «Благоустрій».

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре в Facebook.

По данным следствия, конфликт возник между 32-летним водителем и 63-летним работником КП «Благоустрій». Коммунальщик шел на работу по краю проезжей части и нес лопату для расчистки снега. Водитель, который двигался позади, начал сигналить, требуя освободить дорогу. Однако мужчина не отреагировал, поскольку был в наушниках.

После этого водитель остановил автомобиль, выбежал из салона и попытался силой снять наушники с коммунальщика. В ответ работник КП ударил лопатой по машине. Тогда водитель достал из салона предмет, похожий на деревянную биту, и нанес потерпевшему четыре удара по голове и спине. В результате нападения у 63-летнего мужчины зафиксировали легкие телесные повреждения.

Прокуроры Окружной прокуратуры города Ивано-Франковска сообщили водителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В случае доказательства вины мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за непогоды в Украине спасатели, энергетики, коммунальщики работают в усиленном режиме.