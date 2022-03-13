Во Франковске возобновляют учебу: могут присоединиться дети-переселенцы

Учеба в школах будет проходить дистанционно.
С понедельника, 14 марта, во франковских школах и заведениях профтехобразования возобновляется образовательный процесс.
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
К слову, после вторжения Российской Федерации учеников отправили на каникулы, длившиеся две недели
Теперь учеба будет проходить дистанционно. При воздушной тревоге уроки будут приостанавливать и возобновлять позже.
"Уже все школы, учителя и ученики привыкли к этому процессу и представляют его на достаточно высоком уровне", — рассказывает директор Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук.
В частности, в городской громаде к учебе присоединится 531 ученик из числа внутренне перемещенных лиц. Для этих детей могут применяться формы дистанционного, семейного, индивидуального или экстернатного обучения.
Процедура такова:
- Родители регистрируются в гугл-системе или по номерам горячей линии департамента.
- В заявке следует указать свое место жительства, класс, контактный номер и т.д.
- После регистрации обрабатывают каждую заявку и связываются с родителями, чтобы определить заведение, где ребенок будет учиться.
Позже, возвращаясь на свое постоянное место жительства, каждый ребенок сможет получить документ о том, какую программу он выполнил и какие оценки имеет по изученным предметам.
Напомним, что с 14 марта образовательный процесс возобновляется в большинстве регионов: Минобразования создало Всеукраинское онлайн расписание.
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