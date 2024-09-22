Во Франковске якобы избили "языкового инспектора": реакция СНБО

В сети появилась информация о якобы избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. В СНБО уже отреагировали на эти слухи.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В социальных сетях появилось сообщение о якобы избиении мужчины в Ивано-Франковске, который стал языковым инспектором.

В Главном управлении Нацполиции в Ивано-Франковской области отмечают, что за последнее время в городе не было никаких сообщений о преступлениях, совершенных на языковой почве.

Центр противодействия дезинформации указывает на то, что подобные фейки распространяет российская пропаганда для создания иллюзии раскола в украинском обществе вокруг языкового вопроса.

"Также следует заметить, что инициатива о "языковых инспекторах" не работает, она только была озвучена на уровне идеи, чем воспользовалась роспропаганда", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что после встречи с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем у него возникла идея создать "языковую инспекцию", поскольку в общественном пространстве города, по его словам, стало больше русского языка.

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