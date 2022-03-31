Во Франковске запустили платформу для помощи предпринимателям, желающим переехать в регион

Проект называется Save Business Now.
В Ивано-Франковске заработала платформа для помощи предпринимателям, которые в условиях войны вынуждены переместить свой бизнес в регион.
Об этом сообщил мэр Франковска Руслан Марцинкив.
Проект Save Business Now направлен помочь украинским предприятиям с релокацией бизнеса в Ивано-Франковске и области. На нем производители могут получить исчерпывающую информацию о финансовой и другой поддержке бизнеса, усилить экономические процессы на территориях, где не ведутся боевые действия.
"На сайте общая синхронизированная база, которая упростит процесс переезда бизнеса и его "адаптации"", — подчеркнул Марцинков.
На платформе можно подать две формы заявок:
- если вы хотите переместить бизнес на Прикарпатье,
- если хотите приютить бизнес на Прикарпатье.
Как сообщалось, в результате войны в Украине уже 67 субъектов хозяйствования из пострадавших регионов намерены переехать на Прикарпатье. В ОГА говорят, что перечень предприятий, желающих вести деятельность именно в Ивано-Франковской области, постоянно увеличивается. Регион предлагает свободные производственные и складские площади.